وزير خارجية السعودية يوضح الهدف من دعوة زيلينسكي لحضور القمة العربية.. ويُرحب برسالة بوتين

2023/05/19 | 21:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح وزير الخارجية السعودي أن دعوة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لحضور القمة العربية في جدة، الجمعة، كان من باب "سماع وجهات نظر جميع الأطراف" في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ورحب برسالتي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

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