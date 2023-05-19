الرافدين يعلن قرب اطلاق بطاقة الكردت كارد وخدمة obdx المصرفية

2023/05/19 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأعلن مصرف الرافدين، الجمعة، قرب اطلاقه بطاقة (الكردت كارد) وخدمة (obdx) المصرفية..



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