انفجار انبوب غاز في كركوك والدفاع المدني يعلن السيطرة عليه (فيديو)

2023/05/19 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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سيطرت فرق الدفاع المدني في محافظة كركوك السيطرة على انفجار أحد أنابيب الغاز التابع لشركة نفط الشمال في منطقة (باجوان).

ونفت الدفاع المدني وجود أي أضرار بالمحاصيل الزراعية القريبة من الحادث الذي لم تعرف بعد أسبابه أو حجم أضراره.

ووثق مقطع فيديو الحادثة.

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