التركمان يشكون تعاقب الكرد والعرب بالسيطرة على كركوك: الحل بالتقسيم!

2023/05/19 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر النائب التركماني السابق والسياسي فوزي أكرم ترزي، اليوم الجمعة، أن المكون التركماني في كركوك والعراق يتعرض لتهميش كبير، معتبرًا أن لاحل لهم الا بتقسيم المناصب في كركوك.

وقال ترزي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التركمان عانوا من التهميش في كركوك منذ سنوات طويلة، فبعد 2003 سيطر الكرد على كركوك إلى عام 2017، وقيام عمليات فرض القانون، وبعدها سيطر العرب على مفاصل المدينة".

وأضاف أنه "لاحل لأزمة كركوك إلا بتطبيق التقسيم والتوزيع العادل للمناصب الأمنية والإدارية بنسبة 32% لكل مكون من مكونات المدينة".

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