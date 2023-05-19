موسكو ترد على زيلينسكي بشان حماية المسلمين: لإسلام بروسيا يشهد نهضة غير مسبوقة

2023/05/19 | 22:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الإسلام في روسيا...

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