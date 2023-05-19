بن سلمان: دعونا لحضور زيلينسكي لسماع وجهة نظر أوكرانيا تجاه الأزمة

2023/05/19 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني علق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القمة العربية في جدة.وقال بن فرحان “دعونا لحضور زيلينسكي لسماع وجهة نظر أوكرانيا تجاه الأزمة”.وأضاف أن” […]

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