2023/05/19 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية الروسية منع دخول 500 مواطن أمريكي أراضي روسيا، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ردا على العقوبات الأمريكية.ووفقا لبيان الوزارة: “ردا على العقوبات التي تفرضها إدارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تحظر دخول 500 أمريكي بينهم أوباما المركز الخبري الوطني.

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