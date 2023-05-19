2023/05/19 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الاوسط في مجلس النواب الاميركي الجمهوري جو ويلسون، اليوم الجمعة، إن اجتماع قمة الجامعة العربية كان مثيرًا للقرف، على حد وصفه. وأضاف ويلسون في تصريحات، تابعتها ايرث نيوز، أن “العناق الدافئ للقاتل الجماعي الاسد سيقابل بعواقف وخيمة”. وتابع، “اعمل على ضمان ان قانون مكافحة التطبيع مع نظام الاسد سيمرر […]

ظهرت المقالة “مثير للقرف”..



أول تعليق أميركي حول قمة جدة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“مثير للقرف”.. أول تعليق أميركي حول قمة جدة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“مثير للقرف”.. أول تعليق أميركي حول قمة جدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).