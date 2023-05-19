منذ 20 عاما.. ما دلالات ومؤشرات تجديد حالة الطوارئ الأميركية بالعراق؟

2023/05/19 | 22:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدد الرئيس الأميركي جو بايدن الطوارئ بالعراق عبر مرسوم صدر الثلاثاء الماضي، ورغم أن هذه الحالة لا توفر إمكانية تدخل عسكري، فإنها تعطي إمكانية تدخل اقتصادي عبر عقوبات تفرضها واشنطن.

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