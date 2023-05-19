الكهرباء: ايران تعهدت بتصدير كميات كافية من الغاز خلال الصيف

2023/05/19 | 22:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، ان ايران تعهدت بدفع كميات كافية من الغاز الى العراق لتشغيل محطاته الكهربائية الغازية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هنالك تفاهمات مع الجانب الايراني حول مستحقات الغاز والمستحقات الواجبة الدفع حيث اعرب الجانب الايراني عن استعداده لدفع كميات كافية من الغاز لقاء مواكبة الاحمال الصيفية”.

وأكد “نحتاج الآن لتوقيع عقد لمواكبة تدفق الغاز وان التفاهمات قائمة معهم حيث ان اطلاقات الغاز الآن تقدر ٣٥ مليون متر مكعب مقسمة ١٠ ملايين منها للمنطقة الجنوبية و٢٥ للمنطقة الوسطى”.

وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أعلن السبت الماضي، تمديد صادرات غاز بلاده إلى العراق لخمس سنوات مقبلة، بعد أن تأخر وصول الغاز أكثر من شهرين، بسبب “صيانة أنابيب نقل الغاز”، ما أدى إلى تقليص صادرات إيران من الغاز إلى العراق، رغم أن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني كانت قد أكدت في وقتٍ سابق، أنها ستعمل على الاعتماد على الغاز المصاحب لتوفير الحاجة الداخلية للغاز المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وكان وزير الكهرباء العراقي السابق عادل كريم قد أكد الحاجة للغاز الإيراني لفترة ما بين 5 و10 سنوات.

وأعلنت إيران عن اعتزامها استئناف تصدير الغاز الطبيعي إلى العراق خلال الأيام المقبلة.

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