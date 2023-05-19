التربية تتحدث عن الامتحانات الوزارية وقطع الانترنت: الأسئلة لن تتسرب

2023/05/19 | 22:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهدت وزارة التربية، بعدم تكرار حادثة تسرب الأسئلة الامتحانية للصفوف المنتهية كما حدث ذلك في العام الدراسي الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ماحدث في العام الماضي من تسريب للأسئلة وهز الثقة بالامتحانات لن يتكرر والوزارة لا تريد أن تعاد هكذا خروقات وشددت حمايتها بهذا الجانب ومستوى الأمان لهذا العام”.

وأضاف، أن “وزارة التربية تهيئت بشكل مبكر لإجراء الامتحانات الوزارية لطلبة المراحل المنتهية”.

وأشار السيد الى ان :”الوزارة أجرت استعدادها بشكل مبكر وأعلن عن توقيتات الامتحانات ولم تكن لدينا إشكالية بتحديد وقت الامتحان كما حصل في السنوات الماضية من إرباك”.

وأكد، أن “الأسئلة الوزارية ستراعي المستوى العام للطلبة والفوارق بينهم وستكون من المنهاج الدراسي”.

وفيما يخص قضية قطع خدمة الإنترنت أوضح السيد أن “هذا الأمر سابق لأوانه، فالوزارة لديها لجان مختصة وفيها ممثلين عن الوزارات وستبحث قضية قطع الإنترنت من عدمه”.

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