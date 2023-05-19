غوارديولا يُعلق على توجيه دي بروين له عبارة

2023/05/19 | 22:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، على المشادة الكلامية التي وقعت بينه وبين لاعبه البلجيكي، كيفن دي بروين في الشوط الثاني من مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، قائلا إنه "أحب ما جرى"

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