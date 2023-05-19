القاصة إيمان كاظم تفوز بمسؤولية منتدى كربلاء لأدب المرأة

2023/05/19 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت القاصة إيمان كاظم و للدورة

الثانية على التوالي، بمسؤولية منتدى

كربلاء لأدب المرأة التابع لاتحاد

الأدباء والكتاب في كربلاء المقدسة بعد

حصولها على أعلى الأصوات ، وذلك في

المؤتمر الانتخابي الذي حمل

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