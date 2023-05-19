العمال الأجانب يحولون 600 مليون دولار سنويا الى خارج العراق

2023/05/19 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون

المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة،

أن العمال الأجانب يحولون 600 مليون

دولار سنويا خارج العراق ويعملون في

قطاعات محدودة الإنتاجية، فيما تبلغ

البطالة الفعلية في ال

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