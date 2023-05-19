الزوراء يشعل منافسة الممتاز وانتكاسة جديدة للديوانية

2023/05/19 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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تغلب الزوراء على ضيفه أربيل بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الجمعة بملعب الشعب الدولي، ضمن الجولة 29 من الدوري الممتاز، في مباراة جرت دون حضور جماهيري بقرار اتحادي.

تقدم أربيل أولا عن طريق الأوغندي إمانويل أكوي في الدقيقة 14، بعد استغلاله هفوة دفاعية من الموريتاني الحسن حويبيب.

ونجح سعد عبد الأمير في معادلة الكفة للزوراء بالدقيقة 22، بعد متابعة تمريرة متقنة من الأردني إبراهيم سعادة.

وتمكن حسن عبد الكريم من وضع الزوراء في المقدمة بالدقيقة 36، عبر رأسية جميلة على يسار حارس أربيل ريباز عبد الله.

وعزز الأردني محمد أبو حشيش تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 85، بعدما توغل من جهة اليسار وصوب بشكل رائع على يمين الحارس.

وفي الدقائق الأخيرة، طرد مشرف أربيل حيدر قهرمان، ومساعد المدرب حسام فوزي، لاعتراضهما على الحكم المساعد.

بهذا الانتصار، رفع الزوراء رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الوصيف القوة الجوية، بينما تجمد رصيد أربيل عند 39 نقطة، في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى حقق نفط البصرة فوزا مستحقا على مستضيفه الديوانية (4-0) اليوم الجمعة، ضمن ذات الجولة 29 من الدوري.

وافتتح أحمد جلال التسجيل لنفط البصرة في الدقيقة 25، ونجح أحمد زامل في مضاعفة النتيجة بإحرازه الهدف الثاني، في الدقيقة 28 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، لعبها على يسار حارس الديوانية.

وتمكن حسين عمار من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85، بعد دخوله منطقة العمليات من جهة اليمين، ليسدد كرته بقوة في الشباك.

وعاد أحمد زامل ليضيف رابع أهداف فريقه في الدقيقة 90، من تصويبة رائعة لعبها في الزاوية البعيدة.

وبهذا الانتصار، رفع نفط البصرة رصيده إلى 36 نقطة بالمركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة 8 في قاع الترتيب، متلقيا خسارته ال23 في أكبر سجل هزائم بالموسم الجاري.

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