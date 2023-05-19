العراق ينسحب من بطولة العالم بالمبارزة رافضاً مواجهة الكيان الإسرائيلي

2023/05/19 | 23:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انسحب منتخب العراق من سباقات الفردي في بطولة العالم بالمبارزة بعد رفضه مواجهة الكيان الاسرائيلي المحتل .

وذكر بيان لاتحاد المبارزة ، أن “منتخب العراق انسحب من سباقات الفردي في بطولة كاس العالم بالمبارزة الجارية احداثها في اسطنبول والمؤهلة الى اولمبياد باريس، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة فريق “الكيان الاسرائيلي المحتل”.وأضاف، أن ” قرار الانسحاب جاء التزاماً بقانون تجريم التطبيع الذي اقره البرلمان العراقي ورفضاً للكيان الاسرائيلي المحتل، وتضامناً مع القضية الفلسطينية.”هذا وسيخوض منتخبنا الوطني سباقات الفرقي بانتظار اجراء القرعة.

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