نزاع عشائري في البصرة يقطع طريقًا خارجيًا نحو ميسان لنصف ساعة

2023/05/19 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تسبب نزاع عشائري مسلح في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بقطع طريق حيوي مؤدي الى محافظة ميسان.

وقال مصدر امني لـ"بغداد اليوم"، إن "نزاعا عشائريا مسلحا اندلع في ناحية الشافي شمال البصرة"، مؤكدًا ان "النزاع تسبب بقطع الطريق المؤدي لمحافظة ميسان لنحو نصف ساعة".

وتشهد محافظة البصرة نزاعات عشائرية وتوترا امنيا بين الحين والاخر، اخرها توتر امني عشائري، بين قائد شرطة البصرة، ومدير مركز شرطة المدينة، الذي قدم طلب اعفاء من منصبه متهما قائد شرطة البصرة بـ"التجاوز والاساءة" إلى عشائر البصرة، متوعدا اياه بملاحقة قضائية.

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