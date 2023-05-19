أغلى مثلجات في العالم.. سيصدمك ثمنها

2023/05/19 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يدفع بعضنا دولارات معدودات لقاء تناول كوب من المثلجات في الأيام الحارة، ويعتقد أن السعر سيكون مبالغ به إن كان بعشرات الدولارات.

لكن هل تتصور أن هناك مثلجات بثمن سيارات؟ الإجابة هي نعم.

يقول موقع "يو بي أي" الإخباري إن أغلى مثلجات في العالم بلغ ثمنها ما يزيد على 6600 دولار.

وفي التفاصيل، ذكرت شركة "آيس كريم" يابانية جمعت أندر المكونات لإعداد مثلجات يبلغ ثمن الوجبة الواحدة منها 6696 دولارا.

ودخلت شركة "CELLATO" للمثلجات في اليابان موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بوصفها صاحبة أغلى مثلجات في العالم بالنكهة الجديدة التي تحمل اسم "BYAKUYA".

ويرد هذا الثمن الباهظ للغاية إلى المكونات النادرة فيها، مثل الكمأة البيضاء التي تنمو في منطقة ألبا بإيطاليا، حيث يبلغ ثمن الرطل منها أكثر من 6 آلاف دولار.

واستغرق أمر إنتاج النكهة الجديدة المكلفة نحو عام ونصف العام، تضمنت الكثير من المحاولات والأخطاء حتى وصلت الشركة إلى النكهة الصحيحة.

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