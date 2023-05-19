إحباط عملية تهريب لصهاريج محملة بالنفط الاسود أثناء توجهها من صلاح الدين الى كردستان

2023/05/19 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أحبطت قوة أمنية، عملية تهريب لصهاريج محملة بالنفط الأسود أثناء توجهها من محافظة صلاح الدين الى اقليم كردستان.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم) انه "وبجهد استخباري وتعقب لشبكات تهريب النفط، تمكن جهاز المخابرات الوطني بالتعاون مع مديرية شرطة الطاقة من إحباط عملية تهريب عدد من الصهاريج المحملة بالنفط الاسود أثناء توجهها من محافظة صلاح الدين الى اقليم كردستان".

وأشار المصدر الى "ضبط العجلات والحمولة المعدة للتهريب".

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