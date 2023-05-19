2023/05/19 | 23:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على (3) تجار مخدرات بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة ضمن السليمانية.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “حسب توجيهات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السليمانية..



القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المركز الخبري الوطني.

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