2023/05/19 | 23:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: في قمة الجامعة العربية يوم الجمعة، حصد الرئيس السوري بشار...

ظهرت المقالة الرؤية العراقية تتحقق بالقبول الحسن للأسد في القمة العربية أولاً على المسلة.

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