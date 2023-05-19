2023/05/19 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (سي دي سي) إن انتشار البكتيريا المقاومة للأدوية على نطاق واسع والمرتبط بقطرات العين التي تم سحبها في وقت سابق من هذا العام مستمر في النمو، حيث تم الإبلاغ عن 81 حالة و 4 وفيات في 18 ولاية.

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