دار الشعر بمراكش تحتفي بإصدارات شعرية جديدة

2023/05/19 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراكش- الزمان: انطلقت، الجمعة، فعاليات دار الشعر بمراكش، بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش آسفي وضمن فعاليات الدورة 13 للمعرض الجهوي للكتاب متضمنا حلقة جديدة من برنامج “الديوان” الذي يحتفي بإصدارات شعرية ونقدية حديثة.وينتظم هذا اللقاء بفضاء تاريخي، في ساحة الكتبيين (بمحاذاة مسجد الكتبية)، والذي ظل يؤشر على علاقة المراكشيين بالكتاب والقراءة.وتستضيف […]

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