2023/05/19 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دبلوماسي روسي يمثل بوتين وزيلنسكي يتهم زعماء في قمة جدة بغض النظر عن ضم أراض أوكرانية جدة- الزمان دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الزعماء العرب في قمة جدة الى تجنيب المنطقة ان تكون ساحة للصراعات وان تتكثف الجهود لادوار التنمية وخدمة الشعوب. واجمع الزعماء في كلماتهم على الترحيب بالمصالحة السعودية الإيرانية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن سلمان:لن نسمح بتحويل منطقتنا ساحة للصراعات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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