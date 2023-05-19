محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭:‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬بتحويل‭ ‬منطقتنا‭ ‬ساحة‭ ‬للصراعات‭ ‬

2023/05/19 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبلوماسي‭ ‬روسي‭ ‬يمثل‭ ‬بوتين‭ ‬وزيلنسكي‭ ‬يتهم‭ ‬زعماء‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬ضم‭ ‬أراض‭ ‬أوكرانية جدة‭- ‬الزمان‭ ‬ دعا‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬الى‭ ‬تجنيب‭ ‬المنطقة‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬ساحة‭ ‬للصراعات‭ ‬وان‭ ‬تتكثف‭ ‬الجهود‭ ‬لادوار‭ ‬التنمية‭ ‬وخدمة‭ ‬الشعوب‭.‬ واجمع‭ ‬الزعماء‭ ‬في‭ ‬كلماتهم‭ ‬على‭ ‬الترحيب‭ ‬بالمصالحة‭ ‬السعودية‭ ‬الإيرانية‭ […]

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