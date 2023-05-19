2023/05/19 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام كلمة ممثل اليمن في قمة جدة توحي بأنَّ المصالحة الإيرانية السعودية ليست لها أي أثر جوهري على انهاء حالة الحرب في اليمن، وكأنّ المكسب الأساس من تلك المصالحة هو عملية تبادل الاسرى.
كما انّ ممثل السودان بدى يتطلع الى انتزاع الاعتراف بشرعية البرهان بوصفها المدخل لتحقيق الدعم الذي سيحسم حرب السودان الجديدة وليس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما بين سطور قمة جدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كما انّ ممثل السودان بدى يتطلع الى انتزاع الاعتراف بشرعية البرهان بوصفها المدخل لتحقيق الدعم الذي سيحسم حرب السودان الجديدة وليس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما بين سطور قمة جدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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