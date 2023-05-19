2023/05/19 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام كلمة‭ ‬ممثل‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬توحي‭ ‬بأنَّ‭ ‬المصالحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬السعودية‭ ‬ليست‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬أثر‭ ‬جوهري‭ ‬على‭ ‬انهاء‭ ‬حالة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وكأنّ‭ ‬المكسب‭ ‬الأساس‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المصالحة‭ ‬هو‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬الاسرى‭.‬كما‭ ‬انّ‭ ‬ممثل‭ ‬السودان‭ ‬بدى‭ ‬يتطلع‭ ‬الى‭ ‬انتزاع‭ ‬الاعتراف‭ ‬بشرعية‭ ‬البرهان‭ ‬بوصفها‭ ‬المدخل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬سيحسم‭ ‬حرب‭ ‬السودان‭ ‬الجديدة‭ ‬وليس‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما‭ ‬بين‭ ‬سطور‭ ‬قمة‭ ‬جدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما‭ ‬بين‭ ‬سطور‭ ‬قمة‭ ‬جدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).