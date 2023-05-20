2023/05/20 | 00:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HGI8d9sPg-A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موفق السيدية : ينبغي على الحكومة أن تدرس موضوع الضرائب وعلى من يطال هذا الجانب الضريبي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موفق السيدية : ينبغي على الحكومة أن تدرس موضوع الضرائب وعلى من يطال هذا الجانب الضريبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).