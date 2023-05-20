بيع منحوتة “العنكبوت” للفرنسية لويز بورجوا بمبلغ فلكي

2023/05/20 | 00:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بيعت منحوتة “العنكبوت” العملاقة للنحاتة الفرنسية الراحلة لويز بورجوا في مزاد أقامته دار “سوذبيز” في نيويورك مقابل مبلغ ضخم وقدره 32,5 مليون دولار.منحوتة “العنكبوت” والتي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار، هي من أشهر أعمال الفنانة التي توفيت عام 2010، حيث أمضت النحاتة الفرنسية الأصل والتي حصلت على الجنسية الأمريكية جزءاً كبيراً من حياتها […]

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