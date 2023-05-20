الإعلام الروسي: موسكو تصدر مذكرة اعتقال لمدع سعى لمحاكمة بوتين

2023/05/20 | 00:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الإعلام الروسي، الجمعة، إن روسيا أصدرت مذكرة اعتقال بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية الذي أعد في مارس مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

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