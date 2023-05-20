روسيا تحظر دخول 500 أمريكي من بينهم أوباما وصحفيين في CNN

2023/05/20 | 00:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، الجمعة، منع دخول 500 أمريكي إلى البلاد بينهم الرئيس السابق الأمريكي باراك أوباما وصحفيين في شبكة CNN، وذلك "ردا على العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية ضد موسكو".

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