2023/05/20 | 00:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، الجمعة، مناسك العمرة لبيت الله الحرام بمكّة المكرّمة.

وقال مكتب اعلام السوداني في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يؤدّي مناسك العمرة لبيت الله الحرام بمكّة المكرّمة”.

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