إبقاء المتهم بتسريب وثائق البنتاغون موقوفا لحين محاكمته

2023/05/20 | 01:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر قاض فدرالي، الجمعة، الإبقاء على، جاك تيشيرا، العنصر في سلاح الجو الأميركي، والمتهم بتسريب وثائق سرية للبنتاغون موقوفا بانتظار محاكمته، وذلك بعد أن اعتبر الادعاء أنه لا يزال يشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي.

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