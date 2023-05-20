2023/05/20 | 01:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عادت قضية مقتل الفنانة المصرية سعاد حسني إلى الساحة من جديد، رغم مرور 22 عاما على وفاتها.وأعلنت نادية يسري صديقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، أنها ستكشف ولأول مرة تفاصيل ومفاجآت جديدة حول الواقعة.وقالت نادية يسري في تدوينة على “فيسبوك”: “أنا هنزل شوية من أوراق تحقيقات سكوتلاند يارد في انتحار سعاد حسني علشان الناس اللي […]

ظهرت المقالة بعد مرور 22 عاما..



نادية يسري تفتح قضية مقتل الفنانة المصرية سعاد حسني أولاً على ايرث نيوز.

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