السيسي يؤدي مناسك العمرة على هامش المشاركة في القمة العربية

2023/05/20 | 02:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة المصرية، الجمعة، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أدى مناسك العمرة، على هامش المشاركة في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية.

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