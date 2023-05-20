مذكرة دولية لاعتقال حاكم مصرف لبنان.. هل يستقيل رياض سلامة؟

2023/05/20 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتسبب إصدار السلطات الفرنسية والانتربول من بعدها مذكرات اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، باهتزاز وبلبلة في الوسطين السياسي والمالي في لبنان، لما لذلك من تداعيات ذات بعد خارجي وداخلي تتعلق بمصير لبنان المالي والمصرفي والاقتصادي فضلاً عن علاقاته الخارجية مع الدول الأوروبية من جهة والجهات المانحة كصندوق النقد الدولي من جهة أخرى.

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