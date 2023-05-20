تحت زخات المطر.. منتخبنا الشبابي يستعد للأوروغواي بتدريبات خاصة استمرت ساعة وربع

2023/05/20 | 03:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وسطَ أجواء ماطرة، وبروحٍ معنوية عالية، أجرى منتخبنا للشباب وحدته التدريبيّة في ملعب مجمع نادي خمينيزا للتدريبات والذي يبعد 10كم عن مقر إقامةِ وفد منتخبنا في مدينة لابلاتا، استعداداً لمواجهة منتخب الاوروغواي في أولى مبارياته ضمن نهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً يوم الاثنين المقبل.وشهدت التدريبات حضورَ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم […]

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منتخبنا الشبابي يستعد للأوروغواي بتدريبات خاصة استمرت ساعة وربع أولاً على ايرث نيوز.

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