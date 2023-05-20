2023/05/20 | 03:07 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إغلاق المعبر بين كردستان العراق وشمال شرق سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/20 | 03:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق المعبر بين كردستان العراق وشمال شرق سوريا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق المعبر بين كردستان العراق وشمال شرق سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).