العراق يرفض مواجهة الكيان الصهيوني في بطولة العالم للمبارزة

2023/05/20 | 04:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انسحب منتخب العراق من سباقات الفردي في بطولة العالم بالمبارزة رافضاً مواجهة الكيان الصهيوني المحتل.وذكر اتحاد المبارزة في بيان أن “منتخب العراق انسحب من سباقات الفردي في بطولة كاس العالم بالمبارزة الجارية احداثها في اسطنبول والمؤهلة الى اولمبياد باريس، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة فريق “الكيان الاسرائيلي المحتل”.وبين أن “قرار الانسحاب […]

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