مسؤولون أمريكيون: بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال قمة مجموعة السبع

2023/05/20 | 04:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمريكيون، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات خلال قمة مجموعة السبع التي تعقد في اليابان.

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