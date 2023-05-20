2023/05/20 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلدان عربية تفتح أذرعها للنظام السوري

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