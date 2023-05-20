قمة مجموعة السبع.. بايدن

2023/05/20 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض السبت أن الرئيس الأميركي، جو بايدن "يتطلع" إلى لقاء نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في هيروشيما، مؤكدا بذلك أن الزعيمين سيلتقيان على هامش قمة مجموعة السبع.

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