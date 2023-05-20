كواليس القمة.. نظرة ضابط سعودي لبشار الأسد وعدم ارتداء الرئيس السوري شعار القمة تثير تفاعلا

2023/05/20 | 06:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للرئيس السوري بشار الأسد خلال مشاركته بالقمة العربية التي استضافتها مدينة جدة السعودية، الجمعة، ملقين الضوء على عدد من اللقطات.

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