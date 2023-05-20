علاء مبارك يرد على ادعاء منع شقيقه جمال من الترشح حتى 2030 وأيمن نور يعلق

2023/05/20 | 07:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على تغريدة زعمت منع شقيقه، جمال مبارك من الترشح بالانتخابات الرئاسية حتى العام 2030.

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