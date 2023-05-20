التوتر مع الصين.. رئيسة تايوان: الحرب ليست خيارا

2023/05/20 | 07:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت رئيسة تايوان، تساي إينج وين السبت بالحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وسط توترات شديدة مع الصين التي تكثف الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.

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