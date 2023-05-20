أول تعليق من زيلينسكي بعد القمة العربية ولقاء محمد بن سلمان

2023/05/20 | 08:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الرئيس الاوكراني، فولودومير زيلينسكي مقطع فيديو يلخص زيارته للمملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية بدورتها الـ32 في مدينة جدة، الجمعة.

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