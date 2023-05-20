2023/05/20 | 08:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 11 شخصاً اجنبياً حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية عبر محافظة البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة وفي إطار الجهود الاستخبارية والامنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب، تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على 11 شخصاً من جنسية أجنبية حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية".

وأضافت، أن "الأشخاص حاولوا الدخول بالتحديد إلى محافظة البصرة قادمين من إحدى دول الجوار".وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 11 شخصاً اجنبياً حاولوا التسلل الى العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 11 شخصاً اجنبياً حاولوا التسلل الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).