رغم العقوبات.. فاغنر الروسية تشتري الخوذ من الصين

2023/05/20 | 08:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت شركة تابعة لمجموعة "فاغنر" الروسية على عشرات الآلاف من الخوذات الواقية من الصين أواخر العام الماضي، حيث تواصل الكيانات المرتبطة بيفغيني بريغوجين إحباط الجهود الغربية لخنق الإمدادات العسكرية وشبه العسكرية نحو روسيا.

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