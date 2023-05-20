رغم الإغلاق على تراجع.. خام البصرة يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

2023/05/20 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أغلق خام البصرة على تراجع أسعارها، لكنها سجلت أول مكاسب أسبوعية منذ شهر.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 6 سنتات ليصل الى 72.03 دولاراً، إلا أنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.29 دولار، بما يعادل 1.82%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 6 سنتات ليصل الى 75.18 دولاراً، إلا أنه سجل أيضاً مكاسب اسبوعية ايضاً بلغت 1.29 دولار أو ما يعادل 1.75%.

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