2023/05/20 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص المعرضين لخطر الموت بسبب الإنفلونزا يمكن أن يستفيدوا من زيادة مستويات تمارين القلب، أو كما تعرف أيضا بالتمارين الهوائية (cardio exercise).وقال العلماء إن ممارسة الرياضة حتى دون المعايير الموصى بها يمكن أن تساعد على تقليل خطر وفاة الشخص بسبب الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي.ووجدت الدراسة الجديدة التي […]

ظهرت المقالة تمارين رياضية يمكن أن تساعد على تقليل مخاطر الوفاة بسبب الإنفلونزا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمارين رياضية يمكن أن تساعد على تقليل مخاطر الوفاة بسبب الإنفلونزا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمارين رياضية يمكن أن تساعد على تقليل مخاطر الوفاة بسبب الإنفلونزا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).