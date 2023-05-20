روسيا تعزز دفاعاتها حول زبروجيا النووية

2023/05/20 | 09:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر 4 شهود أن القوات الروسية عززت مواقعها الدفاعية حول محطة زبروجيا النووية وحولها في جنوب البلاد، قبل الهجوم المضاد المتوقع في المنطقة.

وللقوات الروسية مواقع لإطلاق النار فوق بعض مباني المحطة منذ أشهر.



ونُصبت الشباك لإعاقة الطائرات دون طيار على الأرجح، وتبرز الإجراءات التي تحدث عنها موظفان أوكرانيان واثنان آخران من سكان مدينة إنيرهودار المخاطر التي تشكلها الحرب على أمن المنشأة.

وطلبت المصادر حجب هويها خوفاً على سلامتها في مدينة خاضعة للحكم الروسي.

وقالت الشركة الروسية التي تشغل المحطة إن أي تحرك عسكري محتمل من أوكرانيا يشكل تهديداً للسلامة النووية وإن معدات المحطة تخضع للصيانة كما يلزم.

ولم ترد وكالة المخابرات الحربية الأوكرانية ووزارة الدفاع الروسية على طلبات للتعليق.

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