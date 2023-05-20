أوكرانيا تتصدى لهجوم جوي شنته مسيّرات روسية على كييف

2023/05/20 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت أوكرانيا السبت أن دفاعاتها تمكنت من التصدي "بشكل تام" لهجوم جوي جديد شنّته مسيّرات روسية على كييف خلال الليل، ما أدى لسقوط حطام على المباني واندلاع حريق دون تسجيل إصابات، وفق ما قالت الإدارة المدنية والعسكرية في العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن المسيّرات هي من طراز "شاهد" الإيرانية حسب المعلومات الأولية.

قالت الإدارة المدنية والعسكرية في كييف السبت إنها صدّت "بشكل تام" هجوما جديدا شنّته خلال الليل طائرات بدون طيار روسية على العاصمة الأوكرانية ما تسبب في سقوط حطام على المدينة لكن دون وقوع إصابات فورا.

في السياق، كتب سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، على تلغرام: "الليلة الماضية نفّذ المعتدي هجوما كبيرا آخر بطائرات بلا طيّار".



مضيفا: "الدفاعات الجوية للمدينة أسقطت كل الأهداف الجوية التي رُصِدت"، مشيرا إلى أنها مسيّرات من طراز "شاهد" وفقا للمعلومات الأولية.

كما لفت بوبكو إلى أن حطاما سقط على العاصمة كييف تسبّب في اندلاع حريق على سطح مبنى سكني في منطقة دنيبروفسكي وتم إخماده من دون أي إصابات.

وفي وقت سابق كتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام أن هناك "حريقا على سطح مبنى من تسع طبقات في أحد المجمعات السكنية في منطقة دنيبروفسكي"، مضيفا أنه لا توجد معلومات حول سقوط ضحايا.

وقال سيرغي بوبكو إن الحريق نجم من "سقوط حطام" داعيا السكان إلى الاحتماء.



وتحدث عن سقوط مزيد من الحطام في شوارع عدة في منطقتي دارنيتسكي وسولوميانسكي، موضحا أنه يجري التحقق من معلومات حول أضرار وخسائر محتملة.

وعند حدود الساعة 00,45 (21,45 ت غ الجمعة) أعلن الجيش الأوكراني أن طائرات "شاهد" بلا طيار كانت تتجه نحو منطقة كييف.



وتحدثت السلطات عن انفجارات هناك وكذلك في تشرنيغيف (وسط شمال) وفي ماريوبول (جنوب شرق).

وأشار الجيش إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نشطة في منطقتي كييف وتشيرنيغيف.

المصدر: فرانس24

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